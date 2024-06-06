Diyarbakır'da İnşaattan Düşen İşçi Hafif Yaralandı
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek 2. kattan düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde inşaattan düşen işçi hafif yaralandı.
İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan A.Ç. dengesini kaybederek 2. kattan düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan A.Ç, Çüngüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.