Diyarbakır'da İnşaatta Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da İnşaatta Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde inşaattaki iskelenin 4. katından düşen kartonpiyer ustası Askeri Kızmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde çalıştığı inşaattaki iskelenin 4'ncü katından düşen kartonpiyer ustası Askeri Kızmaz, hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iskelenin 4'üncü katında çalışan kartonpiyer ustası Askeri Kızmaz, dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kızmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kızmaz'ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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