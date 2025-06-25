Diyarbakır'da İnşaatta Düşme Vakası: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir inşaatta dengesini kaybederek düşen 25 yaşındaki işçi A.Ş., tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Aynı olayda ağır yaralanan diğer işçi H.A. da hastanede hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşerek ağır yaralanan diğer işçi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta dün çalıştığı sırada dengesini kaydederek düşen A.Ş. (25) tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düşmüş, ağır yaralanan 2 işçi, kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Yaralılardan H.A. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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