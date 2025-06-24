Diyarbakır'da İnşaatta Düşen İşçilerden Biri Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir inşaatta çalışan iki işçi, 5. kattan düşerek yaralandı. Ağır yaralanan A.Ş. ve H.A. hastaneye kaldırıldı, ancak H.A. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.
Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel