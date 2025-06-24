Diyarbakır'da İnşaatta Düşen 2 İşçi Ağır Yaralandı

DİYARBAKIR'IN Yenişehir ilçesinde 5 katlı inşaatın son katında çalışırken dengelerini kaybedip düşen 2 işçi, ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kooperatifler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın son katında kalıp sökme işi yapan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi, henüz bilinmeyen nedenle dengelerini kaybedip zemine düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi devam eden işçilerin tedavileri sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.