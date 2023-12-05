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Diyarbakır'da İnşaat İskelesi Düşmesi Sonucu Bir İşçi Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda inşaat iskelesi düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da üzerine inşaat iskelesi düşen işçi Abdulkadir Kömür (53), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi Savaş Mahallesi Köprülü Sokak'ta restorasyon çalışmalarının yapıldığı alanda meydana geldi. İşçi Abdulkadir Kömür'ün üzerine, dinlediği sırada inşaat iskelesi düştü. Yaralanan Kömür için ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Kömür, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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