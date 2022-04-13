Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2) - Haberler

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Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIBağlar ilçesinde bir cami inşaatının kubbesinin iskelesinde beton dökümü sırasında meydana gelen, 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı çökme anına iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bağlar ilçesinde bir cami inşaatının kubbesinin iskelesinde beton dökümü sırasında meydana gelen, 1'i ağır 6 işçinin yaralandığı çökme anına iliştin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kubbenin üzerindeki işçiler düşerken, 1 işçi ise son anda kolona tutunarak kurtuluyor. Burak EMEK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,


Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

Diyarbakır'da inşaat iskelesi çöktü: 1'i ağır, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

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