DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir camii inşaatının iskelesinde meydana gelen çökmede 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde bir camii inşaatının iskelesinde meydana gelen çökmede 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1142'nci Sokak'ta bulunan bir cami inşaatında meydana geldi. İddiaya göre caminin kubbesine beton dökümü sırasında inşaatın iskelesi çöktü. Çökmeyle birlikte 6 işçi enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, AFAD, UMKE, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada 6 işçi enkaz altından çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Burak EMEK-Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)-

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

DİYARBAKIR'DA İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ: 1'İ AĞIR 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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