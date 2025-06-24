Diyarbakır'da İnşaat İşçileri Konteynerinde Yangın

Diyarbakır'da İnşaat İşçileri Konteynerinde Yangın
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın kısa sürede yayılarak diğer konteynerlere sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ve yaralanma olmaksızın konteynerler kullanılamaz hale geldi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, diğerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde işçilerin kaldığı konteynerde, gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüyerek diğer konteynerlere sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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