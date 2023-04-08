Diyarbakır'da inşa edilen 7 tekstil fabrikası protokolle firmalara tahsis edildi

Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) inşa edilen 7 fabrika imzalanan protokolle firmalara tahsis edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğinde yürütülen "2021 Yılı Çalışan ve Üreten Gençler'" programı kapsamında Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB tarafından "Sektörel Kümelenmenin Tamamlanması Projesi" hayata geçirildi.

Kente istihdamın kolaylaştırılması, işsizlik oranlarının azaltarak daha fazla gence iş imkanı sağlanması, tekstil ve hazır giyim yatırımlarının geliştirilerek üretim kapasitelerinin artırılmasını amaçlayan proje kapsamında 24 milyon 585 bin lira yatırımla 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 7 fabrika binası inşa edildi.

Fabrikaların firmalara tahsisi için düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Vali Ali İhsan Su, projenin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Su, fabrikaların yapımında desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, Gençlik ve Spor Bakanlığına, Karacadağ Kalkınma Ajansı'na, proje sahibi kurumlara ve üretimi gerçekleştirecek firmalara teşekkür etti.

Daha sonrda Su ile fabrikaların tahsis edildiği hazır giyim firma yetkilileri arasında protokol imzalandı.