Diyarbakır'da İmamoğlu Pankartı Asan CHP İlçe Başkanı'na Ceza

Diyarbakır'da İmamoğlu Pankartı Asan CHP İlçe Başkanı'na Ceza
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CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına pankart astığı gerekçesiyle 2 bin 953 lira para cezası aldı.

(DİYARBAKIR) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için "Azadi İmamoğlu" ve "Free İmamoğlu" pankartlarını Diyarbakır surlarına asan CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt'a Kabahatler Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 bin 953 lira para cezası verildi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından Diyarbakır surlarına "Azadi İmamoğlu" ve "Free İmamoğlu" pankartları asıldı.

Suriçi'nde bulunan Mardin Kapı'ya pankart asan partililer, daha sonra İçkale'deki surlara aynı pankartı asma girişiminde bulundukları sırada polisin engelliyle karşılaştı.

İçkale'de pankarta el koyan polis ekipleri, CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt ile diğer partililer haklarında idari işlem yapılması için polis merkezine götürüldü.

İşlemlerin ardından Özturan Kurt'a Kabahatler Kanunu kapsamında "toplatma yükümlülüğüne aykırı davrandığı" gerekçesiyle 2 bin 953 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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