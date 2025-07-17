Diyarbakır'da imamın kurduğu kütüphane 7'den 70'e kitapseverleri ağırlıyor

Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki Hacı Hasan Ergün Camisi'nde kurulan kütüphane, çocuk ve gençlerin yanı sıra ilçede yaşayan her yaştan kitapseveri de ağırlıyor.

Cami imamı Serdar Zengin, camiye bir kütüphane kazandırılması için hazırladığı "Hacı Azize Ergün İslami İlimler Kütüphanesi Projesi"ni Diyanet İşleri Başkanlığına sundu.

Projenin onaylanması ile imam Zengin'in öncülüğünde hayırseverlerin de katkısıyla cami bünyesinde bir kütüphane kuruldu.

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınlarının da bulunduğu kütüphanede çocuklara, gençlere ve kadınlara özgü kitapların yanı sıra dini kaynaklar da yer alıyor.

Geçen yıl ramazan ayında hizmete açılan, yaklaşık 2 bin kitabın bulunduğu kütüphane 7'den 70'e tüm vatandaşlara ev sahipliği yapıyor.

Çocuklar ve gençlerin okuldan arta kalan zamanlarda ders çalışmak, sınavlara hazırlanmak, kitap okumak için tercih ettiği kütüphanede mahalle sakinleri de hem kitap okuma hem de sosyalleşme imkanı buluyor.

Kütüphanede kitapseverlere ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılıyor.

"Çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla düzenli kitap okuyoruz"

Cami imamı Serdar Zengin, AA muhabirine, 2019 yılından bu yana görev yaptığı camide birçok proje ve etkinliğe imza attıklarını söyledi.

Görevli olduğu ilçede de çeşitli kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade eden Zengin, "Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen '12. Cami Görevlileri Çalıştayı'nda 'Camide Eğitim Seferberliği' kategorisinde Türkiye birincisi oldum. Yaz Kur'an kursu açılışında çocuklar için palyaço gösterisi düzenledik, onlara kahvaltı ikramında bulunduk. Seçilen öğrencileri izcilik kampı için Van'a götürdük. Her hafta 18-25 yaş arası gençlerle camide bir araya geliyor, görüşüyor, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlarından faydalanıyoruz. Onlarla ayrıca sanatsal, kültürel ve müzikal etkinliklerde de bir araya geliyoruz." dedi.

Kütüphaneye büyük önem verdiğini anlatan Zengin, kütüphane bilinci ve kültürü ile okuma alışkanlığı kazandırmak için de bir çalışma yaptığını belirtti.

Zengin, çok yönlü bir mekan olması, hem ibadet edilebilecek hem de sahih kaynakların okunup öğrenilebileceği bir kültürel alan oluşturmak için camide hayırseverlerin de desteğiyle kıymetli bir eser ortaya çıkardıklarını kaydederek, "Kütüphanemizde çocuklara özel bir bölüm, hanım kardeşlerimize hitap eden ayrı raflar ve akademik çalışmalar yapacak gençlere yönelik kaynaklar var. Ayrıca dört mezhebe göre fetva verilecek bir alan da oluşturduk." diye konuştu.

Kütüphaneden ve düzenledikleri tüm sosyal faaliyetlerden herkesin faydalanabildiğini anlatan Zengin, şunları paylaştı:

"Geçen yıl kütüphanemizde sınava hazırlanan 5 öğrencimiz üniversiteyi kazandı. Bu yıl da üniversiteye hazırlanan gençlerimiz burada ders çalıştı. Öğretmenlerimizin katılımıyla her ay düzenli kitap okuma etkinlikleri düzenleniyor. Çocuklarımızla, gençlerimizle ve yaşlılarımızla haftalık ve aylık düzenli kitap okuyoruz. Çocuklarımızın hem derslerine çalışabilecekleri hem de İslami, ahlaki ve edebi kitaplarla gelişimlerine katkı sunabilecekleri bir ortam oluşturduk. Geleceğin Mimar Sinanlarının, Cezerilerinin, doktorlarının, alimlerinin yetişeceği, kültürel mirasın temellerinin atılacağı bir genç nesil hedefiyle bu hayırlı hizmeti başlattık. Cami cemaatimiz de namazın ardından kütüphaneye geçerek kitaplarını okuyabilecekleri, sohbet edebilecekleri, çaylarını ve kahvelerini içebilecekleri nezih bir ortam buluyor."

"Bir şeyler öğrenmek bizler için çok kıymetli"

Kütüphaneden istifade eden mahalle sakinlerinden 75 yaşındaki Nazım Yıldırım, bu hizmet sayesinde ileri yaştaki kişiler olarak daha da sosyalleştiklerini belirterek, kütüphanenin her yaştan insan için önemli bir imkan sunduğunu anlattı.

Yıldırım, "Bundan daha güzel bir şey olamaz. Burası hem çocuklar hem de büyükler için çok faydalı. Gelip bir şeyler öğrenmek bizler için çok kıymetli. Dedikodudan uzak, günaha girmek yerine burada sevap kazanıyoruz. Çocuklar da bizleri burada görünce hevesleniyor." sözlerini sarf etti.

"Çocuklarla kitap okumak ayrı bir mutluluk"

69 yaşındaki Halil İpek de çocukluğundan bu yana camiye gittiğini ancak bu camideki hizmetten daha farklı bir haz aldığını kaydetti.

Kütüphanede istediği kaynağa kolayca ulaşabildiğini, vaktini verimli geçirdiğini dile getiren İpek, "Çocuklarla burada kitap okumak ayrı bir mutluluk." ifadesini kullandı.

Çocuklardan Eylül Sahra Yaman (10), kütüphaneyi çok sevdiğini ve burada vakit geçirmekten keyif aldığını, eğitim öğretim döneminde okuldan sonra caminin kütüphanesine gelip ders çalıştığını aktardı.

Yaman, "Keyifle, neşeyle geliyorum buraya. Kitaplar çok güzel. Etkinlikler yapılıyor, geziler düzenleniyor." dedi.

Zeynep Kaya (11) ise yaz aylarını camide geçirip bilgi birikimini artırmak istediğini anlatarak, "Kitap okumayı çok seviyorum. Kütüphanemiz çok eğlenceli, aktiviteler yapıyoruz. Bence tüm çocuklar buraya gelmeli, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.