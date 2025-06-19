Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri yıl sonu etkinliği düzenledi
Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Diyarbakır'da ilkokul öğrencileri tarafından yıl sonu etkinliği düzenlendi.
Merkez Bağlar ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Muhammed Serttaş İlkokulu öğrencileri, sınıf öğretmeni Buket Bahçeci koordinesinde aileleriyle birlikte yıl sonu etkinlikleri kapsamında gökyüzü gözlem ve sinema etkinliğinde buluştu.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler gündüz güneş gözlemi, kitap okuma, boya gibi çeşitli etkinlikler yaptı, akşam kurulan dev perdede aileleriyle sinema keyfi yaşadı.
Canlı müzik dinletisi ve ikramların yapıldığı etkinliğe Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kantar da katıldı.
Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Güncel