Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
Netanyahu'dan Suudi Arabistan'ı kızdıracak sözler: Filistin devleti orada kurulabilir

Netanyahu'nun önerisi Suudileri küplere bindirecek
Brezilya'da facia! Uçak trafikteki araçların üzerine düştü

Uçak kalabalık caddeye düştü! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Ankette büyük sürprizler var! İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler

Diyarbakır'da İlk Yardım Eğitimlerine Yoğun İlgi

Diyarbakır'da İlk Yardım Eğitimlerine Yoğun İlgi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilk yardım eğitimlerine toplam 2 bin 696 kişi katıldı. Eğitimlerde hem teorik hem de uygulamalı dersler verildi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, vatandaşlara ve çeşitli kurumlara yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında düzenlenen eğitimlere toplam 2 bin 696 kişi katıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde, teorik bilginin yanı sıra uygulamalı eğitimler de yapıldı.

Eğitimlerde, temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, hava yolu tıkanıklıkları, yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırık çıkık burkulmalar, sıcak çarpması, kanamalar, göğüs ağrısı, kalp krizi, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri gibi konular anlatıldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 yıl geçerliliği olan "İlk Yardımcı Katılım Belgesi" ve "İlk Yardımcı Kimlik Kartı" verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
img

'Ben olmasam Faik biter' diyen Safiye Soyman'a yanıt verdi
img

Trump, İsrail'in 25 yıldır ısrarla istediği bombayı teslim ediyor
img

Çok kuvvetli kar yağışı geliyor! 19 şehre sarı kodlu uyarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavaş'ın adaylık tartışmalarıyla ilgili soruya yanıtı basın toplantısına damga vurdu

Tüm kamuoyunun merak ettiği soruya alakasız bir yanıt verdi
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı
İlayda Alişan tesettüre girdi! Seyirciden tam not aldı

İlayda Alişan tesettüre girdi
Garip filminin Fatoş'u Ece Alton'un son hali şoke etti

Garip filminin Fatoş'unun son hali şoke etti
Kahtalı Mıçe, hasta yatağından sevenlerine seslendi: Dualarınızı eksik etmeyin

Hasta yatağından dua istedi
Türkiye'de en fazla boşanma İzmir'de

İşte en fazla boşanmanın yaşandığı ilimiz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.