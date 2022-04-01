Diyarbakır'da ilaçlama çalışmaları devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalıkların önüne geçmek için zararlı vektörlere karşı ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sivrisinek, karasinek, yakarca, kene ve akrep gibi zararlı popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Sahada 312 personel, 60 araç ile 4 mevsim çalışan ekipler, sivrisinek larvalarına karşı, zararlının biyolojik yaşam evreleri göz önünde bulundurularak üreme alanları olan havuz, göl, gölet, kanalizasyon, sazlıklar, bataklıklar, fosseptikler ve bodrumlarda ilaçlama yapıyor.

Çalışmalarda Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan ilaçları kullanan ekipler, bu sayede vektörlerden ve zararlılardan bulaşabilecek sıtma, tifo, kolera, dizanteri, sarıhumma, şark çıbanı hastalıkların ve zehirlenmelerin önüne geçiyor.

İlaçlama birimi ayrıca karasinek larvalarına karşı hayvan gübrelerinin biriktiği alanlar, ahırlar, organik atıkların toplandığı ve biriktiği yerler, çöplükler, çöp konteynırları, çöp aktarma istasyonlarında düzenli kontroller gerçekleştiriyor.

Ayrıca, vatandaşların daha rahat bir şekilde mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıklarda yabani ot ilaçlama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Yeniköy, Şehitlik, Mardinkapı, Çiftehavuzlar, Alipınar ve Süryani Kadim (Ortodoks) mezarlığı başta olmak üzere kentte bulunan 19 mezarlıkta 27 ekibin katılımıyla çalışma gerçekleştirdi.

Mezarlıklarda temizleme çalışması yapan ekipler, özellikle mevsimsel olarak büyüyen ve haşerelerin üremesine yardımcı olan yabani otların büyümemesi için ilaçlama yaptı.