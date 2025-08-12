Diyarbakır'da İl Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

DİYARBAKIR'da yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, sorunlarına çözüm bulmak ve hak temelli yaşlanma politikaları geliştirmek amacıyla 'İl Yaşlılık Çalıştayı' düzenlendi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü 2'nci Yaşlılık Şurası kapsamında 81 ilde eş zamanlı yapılan çalıştaylardan biri Diyarbakır'da gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde yapılan çalıştaya Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Aydın Polat, yaşlıları temsilen Cuma Arslanoğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile davetli katıldı. Çalıştaya katılanlara teşekkür plaketi verildi.

'YAŞLILARIMIZ İÇİN YOL HARİTASI BELİRLEYECEĞİZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan programda konuşan Vali Yardımcısı Muhammed Öz, "Bugün burada yaşlılarımızın hayat kalitesini artıracak nitelikli çalışmalar yapabilme adına onların sosyal yaşam içerinde karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek ve bir yol haritası belirlemek için bir arada bulunmaktayız. Çalıştayımızın, büyüklerimizin ve yaşlılarımızın bürokraside, sosyal hayatta karşılaştıkları sorunlara çözümler getirmesini gündelik hayatta çözemedikleri sorunlara pratik çözümler sağlamasını ve paydaşların bu anlamda müşahhas katkılar sunmasını bekliyorum" dedi.