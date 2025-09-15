Haberler

Diyarbakır'da İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
