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Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki minibüs çarpıştı ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki minibüsün çarpıştığı kazada aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi yaralandı.

Merkez Sur ilçesi Alipaşa Mahallesi Turistik Caddesi üzerinde M.Y. idaresindeki 10 BJ 263 plakalı minibüs kontrolden çıkarak A.G. idaresindeki 21 M 0462 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı.

Kazada, aralarında çocuk yolcularında olduğu 8 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanelerine sevk edildi.

Yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

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