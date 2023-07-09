Diyarbakır'da iki minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki minibüs çarpıştı ve aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.