Diyarbakır'da abi kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu yaralandı. Olay, 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. H. A., Ahmet A.'nın işlettiği çay bahçesinin önüne gelip baba ve oğlu Avreş A.'ya silahla ateş etti. Ayaklarından yaralanan baba ve oğlu hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır'da iki kardeş arasında kan döküldü: Baba ve oğlu yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da abi kardeş arasında çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu yaralandı.

Olay, 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan abi kardeş olan H. A. ile Ahmet A. arasında silahlı kavga çıktı. H. A., Ahmet A.'nın işlettiği çay bahçesinin önüne gelip baba ve oğlu Avreş A.'ya silahla ateş etti.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan baba ve oğlu olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastaneye sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.