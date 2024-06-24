Diyarbakır'da İki İşletmeye Giren 16 Kişinin İşlemleri Sürüyor
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi. İşlemler, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır ve şahıslar bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecektir.
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin sürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir."