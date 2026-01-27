Haberler

Diyarbakır'da sis etkili oluyor; ulaşımda aksamalar yaşandı

Diyarbakır'da sis etkili oluyor; ulaşımda aksamalar yaşandı
Diyarbakır'da süren sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar ve trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı uçak seferleri iptal edildi.

DİYARBAKIR'da 2 gün önce etkili olan sis bugün de sürerken, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte 2 gündür etkili olan sis, özellikle gece saatlerinde görüş mesafesini düşürdü. Görüşün azalması ile sürücüler yolda kontrollü ilerlerken, trafik akışı yer yer yavaşladı. Sis tabakasının sabah saatlerinde etkisini sürdürdüğü kentte, trafikte yoğunluğun arttığı güzergahlarda araçlar düşük hızla seyretti. Sis nedeniyle bazı uçak seferleri de iptal edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
