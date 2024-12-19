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Diyarbakır'da İki Gün Süren Yoğun Sis

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Diyarbakır'da iki gündür devam eden yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü ve trafikte sıkıntılara neden oldu. Ayrıca, sis sebebiyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Diyarbakır iki gündür yoğun sis etkisi altında

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dün etkisini gösteren sis, bugünde devam ediyor.

Dün kentte etkisini gösteren sis, yer yer görüş mesafesini düşürdü. Trafikte seyir halindeki araç sürücüleri dörtlü lambalarını yakarak ilerledi.

Öte yandan, sis nedeniyle uçak seferlerinde gecikmeler yaşandı.

Diyarbakır'da İki Gün Süren Yoğun Sis
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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