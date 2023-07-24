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Diyarbakır'da iki grup sopalarla birbirine girdi, bekçiler havaya ateş açtı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sopalarla kavgaya dönüştü. Bekçiler olayı ayırmak için havaya ateş açtı.

Diyarbakır'da iki grup sopalarla birbirine girdi

Bekçiler tarafları ayırmak için havaya ateş açtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iki grup tartışma sonrası sopalarla bir birine girdi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifleri Mahallesi Kışla-1 Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden tartışma yaşandı.

Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma sopalı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, grubu güçlükle dağıttı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Yenişehir Güncel Haberler

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