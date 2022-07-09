DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI - Haberler

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DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, SOPALI, BIÇAKLI KAVGA 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kahvehaneye sığınan ve içeride oturanlar tarafından linçten kurtarılan 2 kişi ise polis ekiplerine teslim edildi.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770. Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında ise 2 kişi sokakta bulunan bir kahvehaneye sığındı. İçeride oturanlar, diğer grubun kendilerine sığınan 2 genci almasına izin vermedi. 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Polis kahvehaneye sığınan 2 genç ile kavgaya karışan bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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