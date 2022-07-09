DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel