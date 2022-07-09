DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DİYARBAKIR'DA İKİ GRUP ARASINDA TAŞLI, BIÇAKLI, SİLAHLI KAVGA: 7 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, bıçak ve silahların da kullanıldığı kavgada 7 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title