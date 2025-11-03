Haberler

Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kavga çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Silahlı kavgayla ilgili polis soruşturma başlatıldı.

Haber: Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
