Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada M.Ş.E. ve H.E. yaralandı. Olay yerine Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Halıören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.Ş.E. ve H.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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