Diyarbakır'da İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kırsal Halıören Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada, M.Ş.E. ve H.E. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.