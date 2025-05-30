Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Diyarbakır'da İki Grup Arasında Kavga: 2 Yaralı, 4 Gözaltı
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Bismil ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay sonrası 4 şüpheli polis ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Bismil ilçesi Altıok Mahallesi Meydan Parkı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ve mahalle bekçileri 4 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber ve Kamera: GıyasettinTETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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