Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i serbest bırakıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Sur ve Kayapınar ilçelerinde bulunan iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da iki ayrı işletmeye giren 16 kişiden biri adli kontrolle, 15'i savcılıktan serbest bırakıldı.

Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 kişinin Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilenlerden 15'i savcılıktaki ifadelerinin ardından, 1 kişi ise nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Diyarbakır'daki iki işletmeye giren 16 kişinin işlemlerinin İl Emniyet Müdürlüğünce sürdürüldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Kayapınar Sur Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran 'şeriat' sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

Görüntülere valilikten açıklama geldi! Diyarbakır'da restoran "şeriat" sloganlarıyla basılırken, polis ve bekçinin tavrı tartışma yarattı

 İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

İmamoğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya mülteci tepkisi: Verdiği rakama kendisi de inanmıyor

 Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

Kayseri'de diri fay hattı bulundu! Üreteceği deprem için test yapılacak

 Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı

Irak'a kaçmak isterken yakalandı! Adana'da 4 kişiyi öldüren damadın ifadesi ortaya çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title