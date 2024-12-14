Diyarbakır'da İki Aile Barıştı

Diyarbakır'da aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.

Merkez Kayapınar ilçesinde geçen yıl 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı kavganın ardından Ekinci ve Öner aileleri başlayan husumet, bazı sivil toplum kuruluşları ile kanaat önderlerinin girişimiyle sonlandırıldı.

Aileler arasındaki husumetin sona ermesi dolayısıyla merkez Bağlar ilçesinde Abdurahman Enç Taziyeevi'nde program düzenlendi.

Programda el sıkışan aile üyeleri, okunan duanın ardından barıştı.

Aile bireyleri, barışın sağlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.