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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da İki Aile Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 5 Yaralı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay cep telefonuyla kaydedildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

DİYARBAKIR'da iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Hani ilçesi kırsal Abacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taşlı, sopalı kavgada R.K. (43) C.K. (19), F.K. (18), K.K. (17) ve E.K. (17) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kavga ise cep telefonuyla kaydedildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı.

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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