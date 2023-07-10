Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820. Sokak'ta iki aile arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 7 kişi yaralandı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Bağlar kavga Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title