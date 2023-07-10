Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı. Olayın nedeni henüz belirlenemedi.
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 7 yaralı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 820. Sokak'ta iki aile arasında henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.
Silahlı kavgaya dönüşen olayda taraflardan 7 kişi yaralandı.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel