Diyarbakır'da İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 7 Yaralı, 11 Gözaltı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Ağustos akşamı, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Karanfil 6 Caddesi'nde meydana geldi. Çocukları kavga eden iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralandı. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Tabancalardan ateşlenen kurşunlar, caddede park halindeki bazı araçlara da isabet etti.

Yaralıların tedavileri sürerken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.