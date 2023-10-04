Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi aileler ziyaret ediliyor

Diyarbakır'da ihtiyaç sahibi aileler ziyaret edilerek ihtiyaçları yerinde tespit ediliyor.

Yenişehir ilçesinde Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek sorunlarını yerinde değerlendirdi.

İhtiyaç sahibi aileleri tespit edip onların ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerin detaylı inceleme ve araştırma yaptığını belirten Beşikci, "Özellikle ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip onların ihtiyaçları doğrultusunda ekiplerimiz detaylı inceleme ve araştırma yapıyor. Bu araştırmalar doğrultusunda bizlerde ailelerimiz ile bir araya gelip evlerine ziyarette bulunuyoruz. Bizi güler yüzle karşılayan ve evlerinin kapısını açan ailelerimiz ile sık sık bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bu denli güzel bağlar kurabilmeyi Allah bize nasip etti, bizler de bu konuda vicdanlı ve adaletli davranıyoruz. Ailelerin bize kucak açması, bazen bir lokma ekmeklerini bölüşmesi bazen bir bardak su ikram etmeleri ve en önemlisi hayır duaları ile daha güçlü ve sağlam ilerliyoruz. Dualarını eksik etmiyorlar sağ olsunlar" dedi.

Aileler, kendilerini ziyaret eden Beşikci'ye ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - DİYARBAKIR