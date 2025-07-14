Diyarbakır'da İhracat Söyleşileri Programı Düzenlendi

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) WCI Forum iş birliğiyle "İhracat Söyleşileri" programı düzenlendi.

Diyarbakır OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, OSB Konferans Salonunda düzenlenen programda Afrika pazarı ve kıtaya yönelik ihracat stratejileri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır sanayisinin ihracat potansiyeline dikkati çekerek, özellikle Afrika kıtasının sunduğu fırsatlara odaklanılması gerektiğini belirtti.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya ise bölge sanayicisinin küresel pazarda daha güçlü bir yer edinmesi için iş birliği ve bilgi paylaşımının önemine değindi.

WCI Forum Başkanı Utku Bengisu da programda yaptığı sunumda, Afrika'ya ihracatta dikkat edilmesi gereken stratejik unsurlar, pazar trendleri ve bölgesel dinamikler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.