DİYARBAKIR'DA İFTAR VAKTİ AĞIR HASARLI APARTMANDA YANGIN

DİYARBAKIR'da depremde ağır hasar alan ve daha sonra boşaltılan 7 katlı Kupik Apartmanı'nın 3'üncü katında yangın çıktı. İtfaiye ekibi kısa sürede yangını söndürdü.

Yangın, iftar saatine yakın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı Kupik Apartman'ında çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır hasar alan bina boşaltılarak tahliye edildi. Binanın 3'üncü katında akşam saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanla kaplı olan daireye müdahale etti. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü binada polis ve itfaiye yangının çıkış sebebi için çalışma başlattı. (DHA)