Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı - Haberler

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Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da bir grup, iki araç ile iftar saatinde kıraathane taradı.

Diyarbakır'da bir grup, iki araç ile iftar saatinde kıraathane taradı. Silahlı olayda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, iftar sonrası Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75 Metre Yol Kavşağı'nda bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki araç ile kıraathane önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, kıraathaneyi yaylım ateşine tuttu. Açılan ateş sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 komuta merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken, polis ekipleri incelemelerde bulunarak saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır'da iftar saatinde kıraathane tarandı: 1'i ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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