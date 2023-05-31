Diyarbakır'da İçme Suyu Hatlarında Çalışmalar Sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mardin yolunda yapılan genişletme çalışması kapsamında içme suyu hatlarında deplase (taşınma) çalışması yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğünün, Mardin yolunda yaptığı yol genişletme çalışması nedeniyle yol ortasında kalan içme suyu hatlarında taşıma işlemi yürütülüyor.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, devam eden çalışmaları inceleyerek, bilgi aldı.

Tutşi, "Karayolları tarafından yürütülen yol genişletme çalışması nedeniyle şebekemiz kara yolunda kalacağından dolayı hattımızı kaydırmak zorunda kaldık. Bölgeden geçen içme suyu hattı iptal edilerek yolun dışında yeni yapacağımız şebekeye deplase edilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.