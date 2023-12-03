Diyarbakır'da içerisinde yolcu bulunmayan otobüs yandı

Diyarbakır'da, içerisinde yolcu bulunmayan otobüs hareket halindeyken yandı.

Silvan- Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 73 DK 973 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü, kırsal Kasımlı Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü aracı yol kenarına park etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, tedbir amacıyla yolu ulaşıma kapattı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kara yolu yangının söndürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Otobüsün Silvan ilçesinden tamir amacıyla Diyarbakır'a götürüldüğü öğrenildi.