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DİYARBAKIR'DA HUSUMETLİLER ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 YARALI

Güncel Haberler

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, bacağına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 8 boş kovanın olduğu görülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

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