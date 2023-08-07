Diyarbakır'da Husumetli Şahıs Kardeşini ve Oğlunu Silahla Yaraladı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kardeşi ve oğlunu silahla vurarak yaraladı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır'da bir şahıs, husumetli olduğu kardeşi ve oğlunu silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.A., aralarında husumet olan kardeşi Ahmet A.'nın işlettiği çay bahçesinin önüne gelip, Ahmet A.'ya ve oğlu Avres A.'ya silahla ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ayaklarından yaralanan baba ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - DİYARBAKIR