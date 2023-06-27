Diyarbakır'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.Y. (17) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.