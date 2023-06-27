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Diyarbakır'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.Y. (17) yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada E.Y. (17) yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Y. vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Yenişehir Güncel Haberler

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