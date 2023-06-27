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Diyarbakır'da Husumetli İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı

Diyarbakır'da Husumetli İki Grup Arasında Kavga: 5 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre arlarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

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