Diyarbakır'da Husumetli İki Aile Arasında Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgada sırtından bıçaklanarak yaralanan M.G., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı, kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sırtından bıçaklanarak yaralanan M.G., çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)