Diyarbakır'da Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada 5 Kişi Yaralandı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı kavgada, kameralardan tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Bismil Adliyesi'nin önünde meydana geldi. Husumetli olan Tanrıkulu ve Babadan aileleri arasında, duruşma çıkışı başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmaya çalışan asker ile 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, yaralılar sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Elinden yaralanan asker, tedavisinin ardından taburcu edildi, 1'i ağır 4 yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.Ekipler, ilçedeki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) görüntülerinden tespit ettikleri 20 kişiyi gözaltına alırken, kavgada kullanıldığı değerlendirilen tabanca, bıçak ve sopalar da ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.