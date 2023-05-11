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Diyarbakır'da Husumetli Aileler Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Diyarbakır'da Husumetli Aileler Arasında Çıkan Kavga Kameralara Yansıdı

Güncel Haberler

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, duruşma sonrası iki husumetli aile arasında çıkan kavgada 1'i asker 5 kişi yaralandı. 20 şüpheli gözaltına alındı. Kavga anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KAVGA KAMERADA

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, dün husumetli iki aile arasında, duruşma sonrası çıkan, 1'i asker 5 kişinin yaralandığı, 20 şüphelinin gözaltına alındığı kavganın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, bir kişi husumetlisinin vurduğu sopa darbesiyle yere düşerken, bir anda 5 kişinin sopalı ve bıçaklı saldırısına uğruyor. O sırada bir asker de tarafları ayırmaya çalışırken, taraflardan birinin elindeki bıçakla elinden yaralanıyor. Kavga devam ederken, polisin havaya ateş etmesiyle taraflar ayrılıyor.

Gıyasettin TETİK /DİYARBAKIR,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gıyasettin Tetik - Güncel

Diyarbakır kavga Güncel Haberler

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