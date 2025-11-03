Diyarbakır'da Hükümlülere Teşekkür Belgesi Verildi

Diyarbakır'da hükümlülerden oluşan "mobil kamu hizmet ekipleri"ne camilerde yürüttükleri çalışmalar için teşekkür belgesi verildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün "Ücretsiz Kamu Hizmeti Yükümlüğü" ile ilgili yürüttüğü genel politikaları kapsamında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in öncülüğünde imzalanan protokol çerçevesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, tedbir türlerine göre hükümlülere yönelik infaz ve iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl başlatılan "Mobil Kamu Hizmet" çalışmaları kapsamında şu ana kadar 312 kurumla yapılan çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamdaki talepler, planlama takvimi doğrultusunda devam ettiriliyor.

Mobil ekipler, bu çerçevede camilerde yürüttüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra buralarda ihtiyaç duyulan noktalarda peyzaj düzenlemesi ve boya badana ihtiyacını da karşılıyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Müftüsü Sayın Celal Büyük, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan, Ahmet Ramazan ve Berat Sağır ile Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Selahaddin Eyyubi Külliyesi'nde peyzaj çalışması yürüten mobil ekibini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhuriyet Başsavcı Vekili Celbek, "mobil ekip" ile yürütülen çalışmalarla kente büyük çapta destek sunduklarını belirtti.

Kurumların taleplerini titizlikle takip ettiklerini aktaran Celbek, uzman eğiticiler eşliğinde yürütülen bu çalışmalarla hükümlülerin de istihdama dahil olduklarını kaydetti.

İl Müftüsü Büyük de yürütülen çalışmaların kurumları adına büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Manevi kurumlar olarak, temizlik, boya-badana ve peyzaj düzenlemeleriyle verilen destekleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Büyük, başta Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür etti.

Celbek ve Büyük, çalışmalarda yer alan eğitmen Nazlı Kalender ve hükümlülere teşekkür belgesi verdi.