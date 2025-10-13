Haberler

Diyarbakır'da Hükümlü Sosyal Medya Canlı Yayında Yakalandı

Diyarbakır'da Hükümlü Sosyal Medya Canlı Yayında Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medya üzerinde yaptığı canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası sayesinde polis tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ., sosyal medyadaki canlı yayında arka plandaki sokak tabelasından yola çıkan polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 'yağma', 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Ekipler, adresine daha önce yapılan operasyonlarda ulaşılamayan R.İ.'nin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. İncelemede, sosyal medya üzerinden yapılan bir canlı yayında arka planda görülen sokak tabelası tespit edildi. Ekipler, tabeladan yola çıkarak bölgeyi daralttı. 11 Ekim'de belirlenen sokaklara dağılan ekipler, canlı yayının yapıldığı yerin izini sürdü. Yayın sonrası bir mekana giren R.İ., burada yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Mısır'daki Gazze zirvesinde imzalar atıldı! Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri bomba

Trump, Erdoğan'dan uzun uzun bahsetti! Sözleri bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'den Gazze'ye destek: Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri bağışlanacak

Milli maç öncesi TFF'den Gazze kararı
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.