Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Diyarbakır'da Horoz Dövüştürenlere Ceza

Güncel Haberler

Diyarbakır Bismil'de yapılan baskında horoz dövüştüren 29 kişiye 117 bin 595 TL ceza kesildi. Horozlar tedavi için Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği'ne yapılan baskında horoz dövüştüren 29 kişiye 117 bin 595 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine Altıok Mahallesi'ndeki Alman Hint Horozlarını Koruma ve Barındırma Derneği'ne baskın düzenledi. Ekipler, girdikleri dernek binasında özel olarak tasarlanan ringde kanlar içinde dövüşen iki horozu muhafaza altına aldı. Dernekte bulunan 29 kişiye, Kabahatler Kanunu'na göre toplam 117 bin 595 TL para cezası kesildi. Polis, dernek yöneticisi olduğu öğrenilen M.S.K. (39) hakkında ise 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama' suçundan işlem başlattı. Horozlar, tedavi ettirilmek üzere Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Bismil Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title