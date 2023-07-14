Diyarbakır'da Hırsızlık ve Kapkaç Operasyonu: 15 Şüpheli Gözaltına Alındı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, farklı tarih ve adreslerde suç işledikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 15 şüpheli yakalandı ve bir zanlının daha önce hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.